Свидетели видели, как неизвестные убегали с места возгорания до начала пожара. Алматинцев просят не подбирать совят Пожар начался седьмого мая в 23:52 на склоне горы в Иле-Алатауском национальном парке. В ночь на восьмое мая при тушении погиб старший пожарный-спасатель Арслан Курманбеков — на него упал горящий ствол дерева. Ещё один сотрудник ДЧС Алматы пострадал, он получил ушиб руки. После перевязки его отпустили. Пожар тушили более 50 сотрудников ДЧС, был подключен и вертолёт — он осуществил 34 сброса воды. Восьмого мая в 17:53 пожар локализовали, ликвидировать его намерены 11 или 12 мая. Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Самат Асаинов сообщил, что на месте работали пожарные дознаватели. Внизу находится визит-центр, поток туристов там немаленький. Поэтому нашлись два свидетеля, которые рассказали о подозрительных людях.
— Скорее всего, человеческий фактор присутствовал. Есть объяснительные от сотрудников кафе и лесного фонда, они видели людей, которые сбегали с этого склона, после чего произошло загорание ели, — сказал Асаинов.
Материалы ДЧС передал в управление полиции Медеуского района для установления личностей этих людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.