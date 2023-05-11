Фото: Азамат Сарсенбаев в Instagram ЧП произошло 11 мая в доме №4 девятого микрорайона. Во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился бетонный козырёк подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте, 29-летний — доставлен в Мангистаускую областную больницу. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что данный факт зарегистрирован по статье 277 УК РК. Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Статья 277 УК РК — Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Если нарушение повлекло смерть человека, санкция предусматривает до шести лет заключения с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

