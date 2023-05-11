Нурхат Калдыбай находился в турецкой клинике целый год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Спортсмен из ЗКО вернулся на Родину после долгого лечения за границей Фото с Instagram 17-летний Нурхат Калдыбаев спортсмен, призёр и победитель множества турниров, кандидат в мастера спорта. У мальчика никогда не было проблем со здоровьем. Однако в мае прошлого года у Нурхата врачи диагностировали острый лимфобластный лейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором здоровые клетки крови замещаются опухолевыми клетками — прим. автора).  Родители решили везти его в турецкую клинику Medipol Mega Istanbul, где Нурхат проходил химиотерапию, трансплантацию костного мозга и реабилитацию. Родные объявляли сбор. После годового лечения, к счастью, Нурхат пошёл на поправку. Мама спортсмена Жанаргуль Туктубаева поделилась радостной новостью в Instagram.
– Самое страшное испытание для любого родителя — это испытание ребёнком. Но мы с вашей помощью смогли победить эту страшную болезнь, каждый из вас внёс свою лепту. Мы счастливы. Слава Всевышнему, наш сын встал на ноги. Но всё же нам предстоит долгая реабилитация, раз в год мы будем приезжать сюда и наблюдаться у пульмонолога. Нурхат в целом чувствует себя хорошо, есть небольшая тошнота, но врачи сказали, что это временно. За этот год мы столько всего пережили, от всей души благодарю всех, кто протянул нам руку помощи в столь сложный для нас период, — рассказала Жанаргуль.
Девятого мая Нурхат вместе с мамой вернулся на родину. В аэропорту его встречали многочисленные родственники, друзья и близкие.