Громкие задержания, ДТП и даже убийства среди стражей порядка произошли за эти семь лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Махсудхан Аблазимов возглавлял департамент полиции ЗКО с августа 2016 года. Сюда он перевёлся из Актюбинской области после кровавых событий, когда от рук террористов погибли семь человек, десятки получили травмы. Спустя всего два месяца главу Актюбинского департамента полиции перевели в ЗКО. Не обошлось без громких скандалов, в которых были замешаны подчиненные Аблазимова.
Начнём с самого шокирующего случая. В сентябре 2018 года произошло убийство командира
взвода в селе Чапаево. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший Серик Гариф был приговорён к 13 годам лишения свободы
.
В декабре 2021 года 20-летний младший сержант полиции получил табельное оружие и на боевом посту в здании управления полиции Уральска покончил жизнь самоубийством
. Он был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности — с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооружённых силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года.
В июне 2017 года участковый инспектор полиции сбил насмерть двухлетнюю девочку
. Тогда в ДП ЗКО сообщили, что помощник участкового инспектора УВД Уральска, находясь в трудовом отпуске, на личном авто, заезжая во двор дома, где он сам проживает, напротив первого подъезда сбил ребёнка.
В сентябре 2018 года сотрудник Тайпакского отдела полиции Акжайыкского РОВД, находясь на дежурстве, похитил пистолет,
принадлежащий другому инспектору. Утром, сдав дежурство, он взял спрятанный пистолет и уехал в город. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
В декабре 2019 года произошёл очередной скандал с участием стража порядка. На этот раз полицейский Медет Рахадилов за рулем Audi B4 столкнулся с Chevrolet под управлением 29-летней девушки. От полученных травм она скончалась
, без матери остались четверо детей. Экспертиза показала, что полицейский в момент ДТП был пьян. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
В феврале 2020 года на проспекте Абулхаир хана в районе остановки С.Тюленина столкнулись автомобили Toyota Camry и Kia. От удара первая перевернулась на крышу. Женщину и ребёнка, которые находились в Kia, забрала карета скорой помощи. Позже стало известно, что за рулём Toyota находился сотрудник полиции
. Он был на служебном авто
.
В ноябре 2019 года инспектор патрульной службы
Баймукашев на служебной машине сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В июне 2021 года в Уральске пьяный полицейский
начальник по пути на работу попал в ДТП. Позже стали известно, что бывший начальник отделения МПС Абайского отдела был уволен
за пьяную езду и лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет.
А еще сотрудники полиции умудрились подраться
между собой. В июне 2019 года потасовка стражей порядка началась в салоне Hyunday. После непродолжительной борьбы двое покинули авто, а с водительской стороны вышел полицейский в форменной одежде. Позже стало известно, что двое дерущихся являются действующими сотрудниками полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сотрудниками произошёл внезапный конфликт на почве личных неприязненных отношений.
В сентябре 2019 года полицейского арестовали по подозрению в покушении на убийство
в ночном клубе «Барвиха».
Переходим к громким задержаниям со взятками.
В апреле 2022 года был задержан начальник отдела миграционной полиции Канат Муканов
. Он подозревался в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. Суд приговорил его к штрафу в размере 8,7 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе.
В феврале 2022 года стало известно о том, что с поличным при получении взятки был задержан
заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Судебное следствие завершено и в скором времени будет оглашён приговор по этому делу.
Также в производстве у правоохранительных органов находится дело командира взвода батальона
патрульной полиции УП Уральска, который подозревается в получении взятки в размере 110 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по города грузовых авто с зерном, ввезенным с территории РФ, с превышением допустимой нагрузки. Кроме этого полицейский обещал оказывать дальнейшее общее покровительство. Вместе с ним фигурантами этого дела является ещё трое транспортников
.
