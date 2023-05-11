Как рассказали в компании ТОО «Батыс энергоресурсы», проекты ЕПД действуют по всей стране, они эффективно выполняют свою главную функцию - снижение задолженности населения по комуслугам и благодаря удобному сервису улучшают отношение потребителей к коммунальщикам. - ЕПД так же выгоден и поставщикам коммунальных услуг. В единой квитанции потребитель увидев все начисления, старается оплачивать вовремя все виды услуг, потому что мы предоставили удобный и качественный сервис для оплаты. Когда в 2021 году мы объединили в одну квитанцию почти всех коммунальных поставщиков, кроме АО «КазТрансГаз Аймак», все коммунальщики почувствовали, насколько эффективно работает данный продукт, потому что население реально увидело работу коммунальных предприятий в их отношении, им действительно стало удобно оплачивать, и самое важное, сбор дебиторской задолженности реально увеличился, - считает руководитель проекта ЕПД и маркетинговой группы ТОО «Батыс энергоресурсы» Азамат Кабланбаев. На данный момент в одной квитанции потребитель получает данные практически по всем услугам, в том числе по электро-, водоснабжению, вывозу ТБО и КСК. До прошлого года в квитанции были данные и тепловой компании.Как отметил заместитель генерального директора по сбыту продукции АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов, сейчас в их компании работает отдел сбыта, который производит начисления, снимает показания, разносит квитанции: - Оплатить услуги горячего водоснабжения и отопления можно через приложения банков второго уровня или в кассах компании, которые открыты почти во всех районах города. Скорее всего, в летний период мы объявим тендер, и ТОО «Батыс энергоресурсы» могут принять в нем участие. В АО «КазТрансГаз Аймак» сообщили, что у них заключен договор с 2021 года до 2025 года с ТОО «РЦКУ-ОРАЛ», которое является биллинговой компанией, оказывающей услуги по учету потребления газа, сбору платежей и ведению абонентской работы с потребителями. - В рамках договора ТОО «РЦКУ-ОРАЛ» осуществляет печать и доставку счетов, разноску уведомлений по задолженности. Платежный документ отвечает требованиям филиала, в нем для удобства потребителей за три месяца до истечения срока проверки индивидуального учета газа имеется надпись со сроком следующей проверки и телефоны абонентских участков и колл-центра. Учитывая пожелания потребителей области, филиал поддерживает позицию акимата ЗКО в реализации Единого платежного документа со всеми поставщиками коммунальных услуг. По окончанию договора о закупе биллинговых услуг, ТОО «Батыс энергоресурсы» может принять участие в открытом тендере, который будет объявлен на портале госзакупок «Самрук-Казына», так как АО «КазТрансГаз Аймак» входит в состав группы компаний «Самрук-Казына», - говорится в ответе. Как отметили в ТОО «Батыс энергоресурсы», в городах Астана, Алматы, Павлодар, Петропавловск, Костанай услуги АО «КазТрансгаз Аймак» входят в единый платежный документ. По республике, у них самые низкие тарифы, более того, сейчас проект ЕПД действует и в районах области, и предприятие готово к сотрудничеству со всеми поставщиками коммунальных услуг.- Прежде всего, аким области услышал население, которое хочет оплачивать по одной квитанции и в одном окне, и поэтому нужно довести до логического завершение наш проект, а именно до полного объединения всех коммунальных предприятий в ЕПД. На собрании Нариман Турегалиев обратился с призывом ко всем коммунальщиками стать участниками ЕПД ради удобства населения. Все эту повестку приняли, и мы сейчас ведем переговоры, и пока они идут в положительном русле. На сегодняшний день мы обвязали всю область цифровым продуктом ЕПД и можем предоставить услуги ЕПД в каждом районе, в каждом поселке. У нас в 16 районых подразделениях функционируют кассы, есть доставщики. Есть поставщики коммунальных услуг в поселках Шынгырлау, Переметном, Бурлинском районе, на стадии подписания договора в Каратобинском районе. В Аксае также идут переговоры с «Аксайжылукуат» - тепловая компания, население ожидает заключение договора с ними. Мы готовы оцифровать всех поставщиков коммунальных услуг, наладить сервис и снизить дебиторскую задолженность, - говорит руководитель проекта ЕПД и маркетинговой группы ТОО «Батыс энергоресурсы». Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.