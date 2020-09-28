Зачастую из новостных лент мы слышим, что причинами воспламенения в помещениях складов, магазинов, салонов послужило курение, оставление без присмотра нагревательных приборов, неисправность отопительных или вентиляционных приборов, а может быть, шалость детей или еще хуже - хулиганские действия злоумышленников. Так как же обезопасить себя и свое имущество от пожара? К чему может привести отсутствие на объектах системы пожарной сигнализации, и какую роль она играет в сохранности имущества? Отсутствие на объектах системы пожарной сигнализации может привести к самым серьезным последствиям. Убытки, которые вызывают пожары, могут исчисляться миллионами, а учитывая, что установка системы пожарной сигнализации закреплена законодательно, каждому владелицу бизнеса лучше не медлить, а заняться ее установкой. Система пожарной сигнализации позволит организовать непрерывный контроль за состоянием помещений и обеспечит незамедлительное реагирование в случае резкого повышения температуры, появления дыма, возникновение очагов открытого пламени. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Это выбор компании, которая специализируется на установке пожарных систем безопасности. Ни в коем случае нельзя доверять «любителям», которые не заключают письменные договора, а это значит, что они не несут никаких дальнейших обязательств. Неизвестно какое оборудование будет установлено на объекте «таким специалистами»?! Вполне возможно, что «шабашники» воспользуются невостребованным, или еще хуже бывшим в эксплуатации оборудованием. Установка системы пожарной сигнализации – дело рук профессионалов! Пожарная сигнализация - это сложная система взаимосвязанных элементов, которая должна работать согласовано и надежно. Любой огрех при ее установке скажется на Вашей безопасности. Стоит ли с этим экспериментировать? Только квалифицированные специалисты, ТОО «Казмонтажсервис» обеспечат должный уровень исполнения поставленных задач максимально быстро и эффективно. Компания, ТОО «Казмонтажсервис» заключит с Вами письменный договор, предоставит Вам гарантию на качество монтажа и самого оборудования, а также дальнейшее техническое обслуживание, что обязывает компанию обеспечить исправность работоспособности системы пожарной сигнализации. Сделайте правильный выбор!Государственная лицензия №18006021 от 26.03.2018 г. выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО. Государственная лицензия №18006019 от 26.03.2018 г. выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.