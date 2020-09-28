Монополисты просят увеличить предельные тарифы на свои услуги с января 2021 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В этом году в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО поступили заявки на утверждение предельных тарифов на 2021 год от субъектов естественных монополий: ТОО «Батыс су Арнасы», АО «Жайыктеплоэнерго», АО «Западно-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», АО «КазТрансГазАймак», ЗКФ РГП на ПХВ «Казводхоз», АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», АО «Аксайжылукуат» и уведомление от ТОО «Батысэнергоресурсы».
В ходе рассмотрения проектов заявок, заявка одного из базового субъекта ТОО «Батыс су Арнасы» была отклонена, сообщили ДКРЕМ по ЗКО
. Причина - в представленном проекте инвестиционной программы мероприятия не подтверждены обосновывающими документами, а также отсутствуют мероприятия, направленные на реконструкцию сетей.
- Также три раза была отклонена заявка одного из крупных субъектов Бурлинского района - АО «Аксайжылукуат» - в связи с предоставлением неполного пакета документов согласно требованиям законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан. Касательно тепла хотелось бы отметить, что поступила уже вторая заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы АО «Жайыктеплоэнерго», первая заявка поступила 30 июня 2020 года и она же была отклонена 10 июля в связи с предоставлением неполного пакета документов, согласно требованиям законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан, - рассказали в ДКРЕМ по ЗКО.
Вторая заявка
о повышении тарифа от ЖТЭ поступила в июле и находится на стадии рассмотрения.
- Еще раз доводим до сведения, что в настоящее время заявки рассматриваются в соответствии с требованиями законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан. Более того, ведомство уполномоченного органа выносит предлагаемые субъектом проекты тарифа и тарифной сметы на обсуждение при проведении публичных слушаний, где могут принять участие представители общественных объединений, депутаты областного маслихата, представители местного исполнительного органа, а также все заинтересованные лица. Публичные слушания проводятся уполномоченным органом при утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до утверждения тарифа, - пояснили в антимонопольном комитете.
Точное время и место проведения опубликованы на официальном сайте Комитета и на странице социальной сети Facebook Департамента:
- 6 октября в 15.00
пройдут слушания по повышению тарифа на газ
. Адрес: г. Уральск, ул.Гагарина, 29, 4 этаж, 406 кабинет;
- 20 октября в 11.00
в Сайхине пройдут слушания по повышению тарифа на подачу воды
РГП на ПХВ «Казводхоз». Адрес: ЗКО, п. Сайхин, ул. Азербаева, 102;
- 23 октября в 10.00
пройдут публичные слушания по изменению тарифа на подачу электроэнергии
АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания». Адрес: г.Уральск, ул. Урдинская, 1/0, 2 этаж, актовый зал;
- 23 октября в 15.00
пройдут публичные слушания по изменению тарифа на подачу электроэнергии и тепла
АО "Жайыктеплоэнерго". Адрес: г.Уральск, район ТЭЦ, актовый зал.
- Еще раз хотелось бы напомнить, что в целях прозрачности деятельности тарифообразования, заявки субъектов принимаются посредством базы «Монополист», где можно увидеть проекты тарифов и тарифной сметы субъектов на регулируемые услуги с подтверждающими документами. Все заявки будут тщательно рассматриваться Департаментом в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, а также будут учтены мнения участников публичных слушаний, - сообщили в ДКРЕМ по ЗКО.
Также в антимонопольном комитете подчеркнули, что принятие решений по данным заявкам планируется в конце ноября 2020 года. В данный момент о повышении каких-либо тарифов в регионе на комуслуги говорить рано.
Напомним
, в 2015 году были введены дифференцированные тарифы практически на все коммунальные услуги для жителей ЗКО. По условиям монополисты в течение пяти лет не могли подавать заявки на повышение тарифа предоставляемых ими услуг без веских причин. В декабре этого года истекает срок принятых в 2015 году тарифов. Монополисты имеют право подавать заявки на повышение тарифов с 1 июля, далее этот вопрос будет рассматриваться антимонопольным комитетом. Новые тарифы будут действовать с 1 января 2021 года.