Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Атырауском филиале АО "КазТрансГаз Аймак", с 30 сентября по 1 октября правобережная по Уралу часть города будет временно отключена от газовых магистралей. В эти дни в городе будут проводиться контрольные проверки газовых сетей перед отопительным сезоном.