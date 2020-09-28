Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 27 сентября около 8.00 в частном доме по улице Жазира. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, три человека получили отравление природным газом из-за неисправности отопительного котла. С места происшествия были госпитализированы три человека: 54-летний мужчина, 50-летняя женщина и 14-летняя девочка. У взрослых было диагностировано отравление легкой степени тяжести, у ребенка - средней. – Все пострадавшие были осмотрены врачом, им оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение по месту проживания, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.