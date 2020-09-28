Инцидент произошел 1 марта 2020 года в детском противотуберкулезном санатории «Чайка», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе сняли на видео, как воспитатель избивает ребенка (видео) Скриншот с видео На глазах у детей и взрослого сотрудника 57-летняя воспитатель полотенцем избила ребенка - 10-летнего воспитанника Хобдинского детского дома. Один из детей снял происходящее на видео, его родители выложили это в соцсети. На кадрах видно: дети сидят на полу, впереди женщина в белом халате бьет одного из них полотенцем. Мальчик кричит, женщина бьет его еще несколько раз. Ребенок хватается за голову, слышен плач. «Нас еще тапочком бьют», - слышен детский голос за кадром. В детский санаторий сразу выехали полицейские и прокуроры. По указанному факту было начато досудебное расследование по ст. 140 ч. 2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», назначена экспертиза. Выяснилось, что воспитатель имеет 20-летний стаж. С ее слов мальчик обзывал ее, она разозлилась, и стала бить его полотенцем. Досудебное расследование, которое вел отдел полиции Алматинского района Актобе, закончилось примирением сторон, производство по уголовному делу прекратили. В санатории сообщили, что воспитателя, который занимался рукоприкладством, и второй воспитатель, который при этом присутствовал и ничего не предпринял, уволили по ст. 52.п.14 Трудового Кодекса РК. Напомним, 4 марта в соцсетях появилось видео, на котором женщина в белом халате бьет ребенка и слышен детский плач. На место сразу же выехали полицейские. Героиней публикации оказалась 58-летняя воспитатель, которая работает в санатории длительное время. Позже замруководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова отметила, что оба воспитателя - и занимавшаяся рукоприкладством, и не вмешавшаяся в ситуацию - будут уволены. jlLAl7HITfY   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ШАРИП