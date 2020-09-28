Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении криминальной полиции ДП Актюбинской области, в августе в полицию обратился 47-летний житель Актобе, который рассказал, что на него оформили шесть займов. - В ходе следствия был установлен и задержан 24-летний зять потерпевшего, который украл удостоверение личности родственника оформил микрокредиты, после чего похитил платежную карту снял денежные средства со счета, - отметили в полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что в настоящее время по данному факту возбуждено семь уголовных дел по статье 190 УК РК "Мошенничество" и статье 188 УК РК "Кража", ведется досудебное расследование. Кроме того, в управлении полиции рассказали еще один случай. Мошенница обманула жительницу Хобдинского района на 5 млн тенге. - Женщина передала подозреваемой деньги за квартиру по сниженной цене. Полицейские установили личность подозреваемой – ею оказалась ранее судимая за мошенничество 41-летняя актюбинка, - отметили в полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.