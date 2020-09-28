Деньги для этого были выделены из сэкономленных средств местного бюджета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО дополнительно закупят вакцину от гриппа на 51,6 млн тенге Вакцинация против гриппа уязвимых групп населения проводится с 15 сентября по 15 октября. В этом ее решено было начать раньше - не с 1 октября, а с середины сентября - чтобы организм к моменту сезонных заболеваний успел подготовиться. - На сегодняшний день управлением здравоохранения ЗКО закуплено 67 000 доз вакцин против гриппа. Сейчас подана дополнительная заявка на приобретение вакцины против гриппа из сэкономленных финансовых средств местного бюджета в количестве 59 500 доз на сумму 51,6 млн тенге. Эти меры позволят охватить 20% населения вакцинацией против гриппа, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. По состоянию на 25 сентября вакцинацией против гриппа охвачено 33 301 человек (49,7%): - медработники - 5420 (78,1%) - дети, находящиеся на диспансерном учете, - 4519 (60,3%), - часто болеющие дети старше 6 месяцев - 1765 (48,7%), - дети (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, интернаты для детей инвалидов) - 270 (83,9%), - контингент домов престарелых и инвалидов - 806 (63,9%), - лица с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями органов дыхания - 22954 (71,6 %), - беременные во 2 и 3 триместре - 973 (48%), - по эпидпоказаниям (школьники, учителя и так далее) - 3054 (23%). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Гулайым МАКСОТОВА