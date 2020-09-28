Сегодня, 28 сентября, в области вышло новое постановление главного санитарного врача Асылбека Шарова. Так, в регионе продлили действие ограничительных мер с 28 сентября по 12 октября. По-прежнему сохраняется запрет на деятельность развлекательных учреждений, таких как караоке бары, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, кинотеатры (за исключением кинотеатров на открытом воздухе, и букмекерских контор). Согласно новому постановлению, разрешается деятельность объектов общественного питания, кафе и ресторанов с 8.00 до 00.00. При этом в помещениях и на открытом воздухе могут находиться не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.