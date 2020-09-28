По словам мамы больной девочки Нургуль Отеповой, ее дочь родилась недоношенной, в голове у нее была жидкость. В четыре месяца девочка потеряла зрение. - Моя дочь Зинур с рождения страдает детским церебральным параличом: она в свои три года не разговаривает, не ходит и даже не сидит. С каждым днем ее состояние ухудшается. Мне как матери очень больно смотреть на то, что она отстает от своих сверстников. Я развелась с мужем и одна воспитываю троих детей, муж алименты не платит. Старшему 6 лет, среднему 4 года и Зинур - 3 года. Мы живем в частном доме, который снимаем, – рассказала Нургуль Отепова. Доход у семьи небольшой - женщина получает пособие по инвалидности на дочь - 45 тысяч тенге, еще 45 тысяч она получает пособие по уходу за ребенком. Из них 25 тысяч они платят за съемное жилье, остальные деньги уходят на продукты и другие нужды. Работать Нургуль не может, так как за Зинур нужен постоянный уход. - 15 октября мы должны быть в Актобе в реабилитационном центре "АРДИ". Там Зинур пройдет курс массажа, курс лечебной физкультуры, ЭЭГ и МРТ. Курс лечения стоит 274 тысячи тенге, 90 мы собрали, теперь нам не хватает 194 тысячи тенге. Я прошу всех, кто может, помочь собрать нам недостающую сумму. Я надеюсь, что моя дочь будет сидеть и когда-нибудь пойдет, - обращается ко всем Нургуль Отепова. Стоит отметить, что карта Нургуль Отеповой заблокирована по причине неуплаты кредита. Когда-то женщина брала в кредит 456 тысяч тенге, чтобы оплатить съемную квартиру. Однако погашать кредит она не смогла, поэтому банк арестовал ее счета. Все, кто желает помочь ребенку, могут перечислить средства на карту Kaspi Gold 87715955057, оформленную на Гильманову Маншук Сарсенгалиевну. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.