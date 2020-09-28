Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 17 сентября в 12.40 на трассе Актобе-Астрахань была остановлена автомашина марки Volkswagen Sharan, которой управлял 27-летний мужчина. Он занимается частным извозом. Во время проверки служебно-розыскная собака по кличке Бруно под пассажирским сиденьем нашла полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Вес изъятого вещества составил более одного килограмма. – 35-летний пассажир автомашины признался, что изъятое наркотическое вещество принадлежит ему. Он приобрел его у жителя Мугалжарского района. Далее в ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими на берегу реки Эмба в зарослях была обнаружена незаконная плантация конопли. Полицейскими было изъято 99 кустов конопли. Экспертиза показала, что изъятые вещества и кусты являются наркотическими, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что сейчас проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Четверо жителей Мугалжарского района взяты под стражу. mc-Ob3EhQaI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.