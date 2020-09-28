Отлавливать и стерилизовать бродячих собак будет ветеринарная клиника при ЗКАТУ имени Жангир хана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отлов и стерилизацию бродячих животных начали в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления ветеринарии ЗКО, отлов бродячих собак и кошек будет осуществляться бригадой по отлову на основании заявлений, поступивших от населения. Отловленные животные будут доставляться в специализированную организацию, где их осмотрят, чипируют, дегельминтизируют, стерилизуют и кастрируют, а также проведут вакцинацию против бешенства. Кроме того, им будет оказан необходимый уход и кормление до и после операционного периода в течение 5-10 дней. По истечению этих дней животные, прошедшие биостерилизацию, будут возвращены в ареал обитания (в те места, где были отловлены ранее - прим. автора) бригадой по отлову. – В настоящее время услуга по отлову и биостерилизации бродячих собак и кошек на территории области возложена на ветеринарные станции города Уральск и районов области до конца текущего года. На сегодня между управлением и ветеринарными станциями заключается договор государственных закупок способом из одного источника. На отлов и биостерилизацию бродячих собак и кошек на территории области до конца этого года из местного бюджета выделено 35 млн тенге, по Уральску эта цифра составляет 7,9 млн тенге, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии ЗКО. Стоит отметить, что на отлов одной бродячей собаки затрачивается 2 600 тенге, а на проведение биостерилизации в зависимости от пола расходуется 5 500 тенге (самец) или 11 тысяч тенге (самка). – В специализированной организации проводится клинический осмотр поступивших животных, регистрация в специальном журнале, чипирование, дегельминтизация против инвазионных болезней. Животные, привитые против бешенства, в течение одного года не будут подвержены данному заболеванию. На следующий год при повторном отлове животные будут ревакцинированы, а данные будут занесены в базу данных для регистрации собак и кошек. Животные, прошедшие биостерилизацию, в виду физиологических особенностей становятся менее агрессивными, - добавили в ведомстве. Изначально тендер по отлову бродячих животных выиграла компания ТОО "Карачаганак ПромСервис". Однако питомник оказался не соответствующим санитарным требованиям, и местные жители выступили против строительства. Подрядчик вынужден был отказаться от исполнения обязанностей и договор был расторжен. С начала этого года на территории города было отловлено, биостерелизовано и выпущено в ареал обитания 477 бродячих собак и кошек, из них 440 в феврале-марте, 37 животных - с 21 сентября.
По информации управления здравоохранения ЗКО, за девять месяцев этого года в медицинские учреждения Уральска обратились 107 человек с укусами собак. Заявки на отлов бродячих животных жители могут оставить, позвонив в городскую ветеринарную станцию по номеру 50-20-65.
