В социальной сети Instagram на странице zhaloby_uralsk_official появилась публикация, где жители Уральска восхищаются пенсионером, который своими руками из подручных средств создал детскую площадку во дворе многоэтажного дома в районе остановки Детсад, вблизи СОШ №32. - Аташка молодец, конечно, очень добрый. Но я в шоке, неужели акимат не может поставить нормальную детскую площадку, как в новых микрорайонах, - написала в комментариях пользователь zulya.hair. - Он еще озеленил палисадник с улицы Гагарина, молодец дед, пример всем поколениям, - отметил в комментариях пользователь jaksinur. Журналистам "МГ" удалось пообщаться с пожилым мужчиной. Айтжан Есказиев рассказал, что строил эту красоту для детей 18 лет. - Раньше мы жили в одном из районов ЗКО, но в 2002 году перебрались в город. Всю жизнь я проработал на селе, был механизатором, сельхозработником, трактористом, комбайнером, шофером, медником, вулканизаторщиком. Все годы приходилось очень рано вставать, в сельской жизни много движений, по-другому нельзя. А когда переехали в город, стало скучно. Во дворе нашего дома было грязно, все заросшее травой, у подъезда часто собирались любители выпить. Тогда я решил облагородить территорию и сделать детскую площадку, - рассказал пенсионер. Айтжан Есказиев отметил, что площадку, которую он создал, вся из подручных средств. - Вы не поверите, но все, что тут есть, я собирал на улице. Теперь душа радуется, ребятня играется. Я еще позаботился и о пожилых людях, подальше от детской площадки обустроил уголок для пенсионеров - там тишина, и даже построил специальную будку на случай непогоды. Еще посадил деревья и ухаживаю за ними. Убираю тут каждый день, посмотрите, какая у нас чистота, - хвалится пенсионер. Однако пожилого мужчину возмущает алкомаркет, который открыли на первом этаже в доме, в котором он живет. - Да, предпринимателей поддерживают, они открыли магазин, где продается алкогольная продукция. Соответственно, контингент, который посещает магазин, выбрасывает пустые бутылки во дворе, а я все время хожу за ними и убираю, - заключил дедушка. Стоит отметить, что у пенсионера два года назад не стало супруги, однако его оберегают и заботятся о нем четыре дочери и сын. Также есть 14 внуков и двое правнуков. Соседи пенсионера отзываются о нем только положительно и благодарят за его вклад. - Неизвестно, когда нам сделают новую площадку, а пока мы радуемся творением нашего соседа. Он вложил сюда свою душу, и мы за это ему безмерно благодарны. Потому что каждый из нас не находит времени помочь ему в этом, у кого работа, у кого дети. А он молодец, нашел в себе силы создать детскую площадку с героями из мультфильмов, - сказали соседи.Айтжан Есказиев