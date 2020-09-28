Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 52 заболевших COVID-19, один человек приходится на ЗКО. Стоит отметить, всего в Казахстане было подтверждено 107 775 случаев заболевания COVID-19, из них в ЗКО - 6 855. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 314 человека, среди которых 46 детей. В стационарах находится – 1 827 пациента. 94 человека находятся в тяжелом состоянии, 15 – в крайне тяжелом, 23 - на аппаратах ИВЛ, - отметили в МВК РК. Также за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 32 490 заболевших, случаев с летальным исходом - 350, всего выздоровели – 27 057 человек, - пояснили в МВК РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.