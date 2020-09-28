По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области назначен полковник юстиции Манарбек Габдуллин. Манарбек Габдуллин работает в органах внутренних дел с 1994 года. Трудовую деятельность начинал с должности участкового инспектора, затем старшего участкового, инспектора отделения, заместителя начальника и начальника отдела по организации деятельности участковых инспекторов полиции, старшего инспектора по особым поручениям, заместителя начальника УВД Уральска. С ноября 2006 года был начальником управления административной полиции ДП ЗКО. В апреле 2013 года стал начальником управления внутренних дел г.Уральска. В 2016-2018 годы был начальником местной полицейской службы ДП ЗКО. С 2018 года и до последнего времени работал заместителем начальника ДУИС по Западно-Казахстанской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.