Как сообщили в РГП "Казгидромет", 29 сентября в Уральске ожидается погода без осадков, днем 22 градуса тепла, ночью +4. В Атырау синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем столбики термометров покажут 24 градуса тепла, ночью +8 градусов. Также солнечная погода ожидается в Актобе, +22 градуса днем, +4 градуса ночью. В Актау ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла днем и опустятся до +11 градусов ночью.