Скриншот с видео из социальной сети Instagram В месенждере WhatsApp распространилось сообщение о том, что в Уральске проводится эвакуация людей в районе ТРЦ "Орал", расположенном по проспекту Абулхаир хана. В сообщении предполагалось, что там возможно проводятся учения. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что от жителей Уральска поступило сообщение на 102 о том, что у банкомата возле ТРЦ была оставлена черная спортивная сумка. - Сотрудники полиции оцепили район. Эвакуировали людей. Были привлечены саперы. Выяснилось, что в черной спортивной сумке находились детские вещи, - отметили в ДП ЗКО.