Днем 3 сентября в Западно-Казахстанской области облачно.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 3 сентября

По данным РГП «Казгидромет», на западе и севере области – сильный дождь, град, шквал. Ночью + 18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Ожидаются дождь и гроза на западе. На севере области – град, шквал. +33 градуса тепла. Ночью +20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами, без осадков. Днем +35 градусов, ночью +20. Ветер южный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. На юге, в центре области пыльная буря. Температура воздуха днем составит +37 градусов, ночью +25. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

