Они несколько лет перечисляли зарплаты шести фиктивным работникам. 3,5 млн тенге перевела «сотруднице банка» жительница Актобе Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушение выявили сотрудники агентства по финансовому мониторингу. Они ведут расследование в отношении работников детско-юношеской спортивной школы «Өркен».
— С 2015 по 2022 годы путём начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге, — говорится в сообщении.
