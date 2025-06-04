Для профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с детским ожирением, власти Казахстана намерены ограничить агрессивную рекламу фастфуда и других нездоровых продуктов, ориентированных на детей и подростков. Для этого разрабатывается профиль питательных веществ — специальный инструмент, позволяющий классифицировать продукты с избыточным содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров.

Решение обусловлено тревожными тенденциями: маркетинг нездоровых продуктов стал мощным фактором формирования пищевых привычек у молодого поколения. Особенно активно рекламируются сладкие газированные напитки, фастфуд, кондитерские изделия и готовые завтраки — всё, что содержит чрезмерное количество вредных компонентов. Эти продукты широко продвигаются через телевидение, интернет и упаковку, что делает детей легкой мишенью для воздействия.

Признавая угрозу, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала Свод рекомендаций по ограничению маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных напитков. В соответствии с ними, в Казахстане разработка профиля питательных веществ включена в Дорожную карту по продвижению здорового питания на 2025–2026 годы.

Профиль позволит не только оценивать состав продуктов, но и системно отслеживать маркетинговые практики компаний, рекламирующих вредные товары детям. На основе этих данных власти смогут вводить ограничения на рекламу, в первую очередь — на фастфуд, как один из главных факторов, способствующих развитию ожирения и хронических заболеваний среди молодежи.

Ожидается, что эти меры помогут сформировать более здоровую пищевую среду, где интересы и здоровье детей будут в приоритете.