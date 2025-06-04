В Уральске школьнику заблокировали банковские счета из-за не сдачи налоговой отчетности. Именно эта причина была указана в распоряжении о приостановлении расходных операций.

— Вчера ребёнок побежал в магазин купить сладости, а расплатиться не смог. Когда начали выяснять в чём дело, оказалось что счёт заблокировали. У нас есть номер распоряжения. Ограничения наложили в управлении государственных доходов в Уральске. Мало того, в ограничении счёта указаны номера для консультации. В 9:00 прозвонил по этим номерам, никто так трубку и не поднял, — рассказал отец ребёнка.