В центре Астаны собрали герб Казахстана из кубиков Рубика

В честь Дня государственных символов Республики Казахстан активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» совместно с командой Kazakhstan Speedcubing Federation провели в Астане необычную патриотическую акцию.

На бульваре Нуржол, в самом сердце столицы, они воссоздали изображение Государственного герба с помощью более чем трёх тысяч кубиков Рубика.

По словам председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандировой, подобные креативные акции призваны пробуждать в сердцах казахстанцев чувство гордости за свою страну, укреплять уважение к государственным символам и формировать активную гражданскую позицию.

Панно размером 4 на 3 метра собирали на протяжении 10 часов без перерывов. Каждый кубик был заранее выверен и подобран по цветовому алгоритму, чтобы в результате получилось точное, пиксельное изображение символа Независимого Казахстана.

Как отметил чемпион по спидкубингуи руководитель Kazakhstan Speedcubing Federation Алихан Ертурсын, подобные проекты требуют высокой степени сосредоточенности и командной слаженности.