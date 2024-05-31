Ректора медуниверситета в Актобе арестовали за взятку в 11, 6 млн тенге

30 мая Антикор подтвердил, что задержали председателя правления Западно-Казахстанского медицинского университета им. М.Оспанова Асета Калиева. 31 мая в Telegram-канале Антикора опубликовали кадры видео задержания подозреваемого и обыска в его квартире. В сообщении говорится, что Антикоррупционной службой Алматинской области председатель Правления НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова» изобличен в том, что за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам госзакупок медоборудования получил от предпринимателя из Алматы взятку в размере 11,6 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Идёт расследование. Асету Калиеву 50 лет, он хирург, доктор медицинских наук. В 1997 году окончил вуз, который до задержания и возглавлял. Тогда он назывался медицинской академией. Родом Асет Калив из села Карабутак Хобдинского района. После окончания медакадемии работал хирургом приемного отделения больницы скорой медицинской помощи в Актобе, затем в этой же больнице заведовал хирургическим отделением. С 2008 года был главным хирургом, далее руководителем отдела управления здравоохранения Актюбинской области. Работал замруководителя, руководителем этого управления до июня 2020 года, пока не перешел на работу в Жамбылскую область, где также возглавлял управление здравоохранения. В сентябре 2022 года Асет Калиев стал ректором ЗКМУ им. М. Оспанова. Управление здравоохранения Актюбинской области в бытность, когда им руководил Асет Калиев "прославилось" на всю стразу закупом медобрудования по завышенной цене в период пандемии. Информацию озвучили в 2021 году на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan. В отношении должностных лиц управления здравоохранения Актюбинской области возбуждали уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение медицинских аппаратов, но позже дело тогда прекратили. Фарида ЗАРИП