Робот-пылесос заставит Вас попрощаться с утомительной уборкой в доме

Как отмечают потребители, EVA легко выполняет функции пылесоса, мытья полов, швабры с функцией самоочистки, а также автоматической уборки от пыли. Они настоятельно рекомендуют EVA своим друзьям.

В отзывах к товару отмечается, что EVA экономит много времени при уборке дома, позволяя проводить больше времени со своими родными и близкими.

Во-первых, в машине используется уникальный дизайн и передовые технологии. EVA не только пылесосит и вытирает шваброй, но также самостоятельно очищает швабру и автоматически собирает пыль, обеспечивая настоящую очистку без помощи рук.

Во-вторых, с помощью интеллектуального чипа EVA обеспечивает автоматическую обратную промывку (опционально - 6/10/12 минут), позволяя чистую швабру использовать в режиме реального времени для достижения более чистого пола и предотвращения вторичного загрязнения. EVA использует передовые технологии, такие как лазерная навигация LDS 4.0 и инфракрасное обхождение препятствий, с помощью чего обеспечивает высокую эффективность очистки и отсутствие пропусков в процессе уборки.

Инновационный дизайн и передовые технологии EVA делают его очень конкурентоспособным на рынке.

В дополнение к инновационному дизайну и технологиям, EVA обеспечивает превосходный пользовательский интерфейс с точки зрения простоты использования, функциональности и комфорта. Пользователям всего лишь нужно подключить его, дальше всю уборку он сделает за своего владельца. Благодаря мощному всасыванию 2700 Па и давлению 12 Н на швабру, EVA может легко удалять грязь с пола. Об эффективности робот-пылесоса, можно говорить бесконечно.

Пользователи также могут легко устанавливать в приложении персональные требования к уборке, такие как настройка зон или запрещенных зон для уборки комнат. Кроме того, EVA поставляется с большим мусорным баком объемом 3 л, который может легко вместить объем пыли, собранной за десять недель, предотвращая накопление бактерий и облегчая пользователям утилизацию мусора.

Высокое качество и экономичность EVA делают его более привлекательным для потребителей, чем другие аналогичные продукты на рынке.

Таким образом, уникальная и инновационная технология дизайна EVA, отличный пользовательский интерфейс и экономичность являются основными факторами, которые делают его абсолютно популярным среди потребителей. Дополнительтную информацию и характеристики товара ROIDMI EVA вы можете прочесть на сайте kaspi.kz

Новости Компаний

