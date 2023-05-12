Он поможет с изучением вида. Снежные барсы попали на видео в Алматинской области Изображение с сайта Pixabay В Иле-Алатауском национальном парке сообщили, что впервые на их территории спутниковым ошейником был помечен самец снежного барса.
— Для природоохранной науки меченье ирбиса позволит существенно повысить понимание образа жизни этой редкой неуловимой кошки, организовать и улучшить меры защиты от браконьеров, создать основу по расширению существующих и созданию новых особо охраняемых природных территорий, осуществить проектирование миграционных экокоридоров, — рассказали в Иле-Алатау.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обитает приблизительно 140 — 180 снежных барсов. Сейчас хищник фактически находится в черте современных границ Алматы. Из 40 особей в Илейском Алатау, в радиусе 30 километров от Алматы обитают 23 снежных барса, из них в черте города – пять особей.