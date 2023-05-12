— Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством — марихуаной высушенной. Общий вес составляет 500 граммов. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину, — рассказали в пресс-службе АФМ.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Марихуану в коробке из-под игрушек отправили из США в Алматы посредством международных почтовых отправлений. Позже посылка направилась в Астану. В столице сотрудники агентства финансового мониторинга задержали получателей.Задержанные водворены в изолятор временного содержания.