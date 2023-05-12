— Мы понимаем, что если вовремя не сделать операцию, то здоровое ушко сына тоже пострадает. Но мы не можем себе позволить оплатить лечение. Операция в Объединённых Арабских Эмиратах стоит около 21 000 000 тенге, — рассказывают родные мальчика.

Народном банке: 4405 6397 10 12 5236. Счёт привязан к номеру +7 (775) 316-81-46.

Kaspi Bank: 4400 4301 4720 7960. Счёт привязан к номеру +7 (747) 183-30-87. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Рахима.

У двухлетнего Рахим Мендыбай из Уральска врождённая атрезия и микротия (аномалия развития костно-хрящевого скелета наружного уха — прим. автора) слухового прохода левой стороны и кондуктивная тугоухость третьей степени степени. Мальчик ходит в частный детский сад. Правда, иногда он не реагирует на воспитателя из-за своей глухоты. У Рахима два старших брата, его отец работает разнорабочим, мама — воспитатель в детском саду.Операция проходит в два этапа. Вначале идёт открытие слухового прохода, далее формирование ушной раковины. Хирурги ждут семью уже в конце августа, однако медленный сбор оттягивает её время. Родители Рахимжана просят всех неравнодушных граждан помочь им приблизиться к цели. На сегодня осталось собрать 6 736 780 тенге. Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в: