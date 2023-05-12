— В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся, проверка функционирования технических средств, а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок, – отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.В ведомстве отмечают, что для защиты школ такие практические упражнения должны проводиться регулярно.
