— В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся, проверка функционирования технических средств, а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок, – отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что сегодня, 12 мая, во всех школах страны пройдут антитеррористические учения.В ведомстве отмечают, что для защиты школ такие практические упражнения должны проводиться регулярно.