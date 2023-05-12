В них примут участие учащиеся, педагоги и другие сотрудники школ. Школу на 420 мест открыли в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что сегодня, 12 мая, во всех школах страны пройдут антитеррористические учения.
— В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них;  инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся, проверка функционирования технических средств, а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок, – отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
В ведомстве отмечают, что для защиты школ такие практические упражнения должны проводиться регулярно.