не поджигать сухую траву;

сжигать мусор и отходы на дачных участках только на специально оборудованных площадках;

не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;

не разводить огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений;

не позволять детям играть с огнём и разводить костры без присмотра взрослых;

не бросать на землю горящие окурки, спички, не разбрасывать стеклотару.

Изображение suju-foto с сайта Pixabay Спасатели обратились к жителям Актюбинской области. В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что зайчата рождаются в конце марта — начале апреля. Неокрепшие малыши крепко спят в зарослях, под кустах, на опушках леса. Люди, сжигающие траву, могут убить животных. Поэтому жителей просят: