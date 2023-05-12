Ушастики спят в зарослях и под кусками. Сезон охоты открыли в Алматинской области. Правила и периоды Изображение suju-foto с сайта Pixabay Спасатели обратились к жителям Актюбинской области. В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что зайчата рождаются в конце марта — начале апреля. Неокрепшие малыши крепко спят в зарослях, под кустах, на опушках леса. Люди, сжигающие траву, могут убить животных. Поэтому жителей просят:
  • не поджигать сухую траву;
  • сжигать мусор и отходы на дачных участках только на специально оборудованных площадках;
  • не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;
  • не разводить огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений;
  • не позволять детям играть с огнём и разводить костры без присмотра взрослых;
  • не бросать на землю горящие окурки, спички, не разбрасывать стеклотару.
