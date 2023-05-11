По данным «Казгидромета», 12 мая ночью на юге, западе и в центре ЗКО ожидается сильный дождь. Днём на западе и севере области — град. В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +19..+21 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
