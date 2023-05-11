- Неоднократно напоминаем, мусор необходимо складировать, только в строго отведенных местах, где установлены урны и контейнеры. Крупногабаритный мусор, остатки строительства необходимо вывозить сразу в полигон, - рассказали в акимате города.

Как сообщили в акимате Аксая, в городе продолжается работа по уборке несанкционированных свалок. Так, с пятого мая по 11 мая на полигон твердо-бытовых отходом в Аксае было вывезено 88 рейсов мусора.В ведомстве также напомнили, что за нарушения виновники привлекаются к административной ответственности в виде штрафа.