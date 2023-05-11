Управление образование выясняет, был ли буллинг.
Фото: Dina Tansari в Instagram
Об инциденте написала правозащитник Дина Тансари. По словам мамы пострадавшего ребёнка, её сын в течение года подвергался буллингу в школе.
— Двое мальчиков договорились, что один забирает пенал и убегает, а второй выясняет с ним отношение. Всё это происходит во время школьных уроков, на что мой сын выкинул вещи второго мальчика и началась перепалка. В момент происходящего классная руководительница была в классе. Второй мальчик навалился и они упали. Тот умышленно с силой наступил коленкой на левую руку, после чего сломал руку моему сыну в двух местах. Рука выглядела дугой. Школа вызывает только скорую и увозит его в больницу, при этом скрывает факт того, что это сделал тот мальчик, и не вызывает полицию, — цитирует Тансари маму школьника.
Женщина написала, что ребёнок просил её не поднимать вопрос, боясь ещё больших издевательств. Однако она решила опубликовать историю, чтобы привлечь внимание министерства просвещения.
В управлении образования Алматы сообщили, что создали комиссию по выявлению буллинга, которая завершит свою работу 17 мая.
— С администрацией школы и участниками происшествия проведена беседа о недопущении подобных инцидентов. За ослабление воспитательной работы в отношении директора, заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя вынесено дисциплинарное взыскание. Данный вопрос находится на контроле, — прокомментировали в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции Алматы информировали, что ведут расследование инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза.