— Задержаны двое подозреваемых 22 и 29 лет. По месту проживания одного из них изъяли орудия преступления и деньги. Установлено, что один из подозреваемых ранее работал в этом ТОО, — рассказали в ведомстве.

На офис компании напали ночью. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что двое в масках отжали окна и проникли в помещение. Там они ударили охранника монтировкой, связали его и вскрыли сейф углошлифовальной машинкой. Добычей грабителей стали 730 тысяч тенге.Задержанные водворены в следственный изолятор. Расследование продолжается.