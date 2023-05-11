Теперь вместо символа города на фасаде дома в старом центре Алматы изображена реклама газированного напитка. На месте мурала с барсом в Алматы появилась реклама Фото: Омар Нурхайдаров Снежного барса нарисовали на фасаде дома на улице Абылай хана в 2017 году, ко Дню города. Хищник является символом мегаполиса. Изображение нанесли художники арт-студии «Неоновый Шаман». Активист Роман Панов 10 мая обратил внимание, что теперь на фасаде новый мурал — реклама газированного напитка. Пользователи сети задаются вопросом, почему под рекламу не отдали другой фасад, а закрасили красивого барса. В управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что им по поступило уведомление от ТОО о размещении наружной рекламы.
— Управление не имело законных оснований для отказа в регистрации данной рекламы. Эскиз полностью отвечает требованиям законодательства в сфере рекламы. Ежемесячная оплата в государственный бюджет за размещение данного мурала с рекламным элементом составляет 200 МРП (690 тысяч тенге). Отметим, что размещение рекламы осуществляется на основе договора с собственниками объектов. Однако договор между сторонами (КСК и заказчиком) не входит в перечень документов, подаваемых заявителем при регистрации уведомления, — прокомментировали в ведомстве.
То есть выходит, что решение приняло КСК, а управление не отказало. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.