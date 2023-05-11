— Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо, – заявил аким 10 мая.

— Наши специалисты проверили состояние обратившихся, молодых мужчин 1992-1999 годов рождения, у которых, по их словам, ухудшилось самочувствие. Однако проблем со здоровьем обнаружено не было. От госпитализации обратившиеся отказались, сославшись на то, что им необходимо продолжать свою акцию. При этом сотрудников скорой помощи снимали на сотовые телефоны для того, чтобы в последующем опубликовать это в социальных сетях. Мы уважаем право граждан на мирное выражение своего мнения, однако просим не забывать, что вызов скорой помощи – это не инструмент для достижения своих целей и не информационный повод для социальных сетей, – обратились к протестующим врачи в аккаунте управления здравоохранения в Facebook.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 мая в Жанаозене группа безработных собралась у акимата с требованием трудоустроить их в нефтегазовую отрасль. Аким города заявил, что трудоустроить всех одномоментно невозможно.Он сообщил, что безработным предлагают альтернативу – трудоустроиться с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге и ждать своей очереди в нефтегазовый сектор. Однако они отказались. 11 мая в управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, за эти дни от протестующих поступило шесть звонков в скорую помощь с жалобой на ухудшение состояния.Сообщается, что с начала акции протеста 10 мая в скорую помощь обратились 189 жителей Жанаозена. В момент вызовов со стороны протестующих с 21:00 до 23:00 фельдшерам поступило 23 вызова одновременно. Один из них касался инфаркта, два – инсульта, в двух случаях в «скорую» звонили беременные с болями в животе, ещё в двух у женщин начались роды, 13 звонков были связаны с температурой до 40 градусов у детей, ещё три вызова поступили от пожилых людей.