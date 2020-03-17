Иллюстративное фото из архива "МГ" Ограничения на въезд не будут касаться сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России. Также запрет не распространяется на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. В страну также могут въехать члены официальных делегаций и лица, которые имеют дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника. Как отметили в правительстве, ограничения не затронут «лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска». Соответствующее решение было принято в ходе телефонного разговора российского премьер-министра Михаила Мишустина с премьер-министрами ряда иностранных государств. В ходе разговора глава правительства РФ отметил, что соответствующие меры были приняты в связи с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с коронавирусом. Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, которые связаны с угрозой дальнейшего распространения коронавируса. Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность ограничения выезда россиян за рубеж. Как рассказали «Коммерсанту» источники в госструктурах, соответствующие положения содержатся в проекте распоряжения, которое фактически полностью закрывает государственные границы из-за распространения коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.