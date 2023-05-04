Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года.

Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учет по НДС. А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:

4% — если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.

8% — если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.

Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.

«Я считаю, что это большая победа бизнеса, потому что мы сможем платить меньше налогов, — прокомментировал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев. На своём сайте 913.kz он подробно разъяснил, кто и как имеет право использовать розничный налог в своей работе.

По словам эксперта, на сегодня правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно и использовать новый налоговый режим. Это самые распространенные виды, которым занимаются большинство предпринимателей – торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он еще будет пополняться.

Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наемных работников и оборот до 600 000 МРП – сейчас это чуть больше двух миллиардов тенге. При этом обороте, используя розничный налог, предприниматель работает без НДС. «Об этом мечтает, наверное, каждый предприниматель в нашей стране», — считает Дмитрий Казанцев.

Розничный налог могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и ТОО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то розничный налог может использовать только одна из них. Зато новый налоговый режим подходит для тех компаний, которые работают сразу во многих населенных пунктах страны (для сравнения – по упрощенке можно работать только в одном месте).

