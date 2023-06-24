Сейчас доллар покупают по 445-450, а продают по 455-457 тенге.

На фоне вооруженного мятежа в России и заявлений руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ резко вырос курс доллара и евро.

Мы сообщали о том, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро — 100 рублей. Самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

Между тем, курс иностранной валюты резко повысился и в казахстанских обменниках. Так, если еще утром в Уральске доллар можно было купить по 450-453 тенге, то сейчас в обменниках доллар продают по 457 тенге. Евро тоже подорожал. Еще вчера его можно было купить по 492-495 тенге, то сегодня его продают уже по 498 тенге.