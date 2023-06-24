Колонна ЧВК "Вагнер" находится уже на территории Липецкой области, что в 400 км от Москвы.
В ночь на 24 июня в Ростов-на-Дону прибыла колонна ЧВК "Вагнер". Руководитель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что по тыловым лагерям ЧВК были нанесены ракетные удары, «погибло огромное количество наших бойцов».
«Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», — сказал он в голосовом сообщении, опубликованным его пресс-службой. В произошедшем он обвинил министерство обороны.
Последние распространили сообщение о том, что информация о ракетных ударах – провокация.
ФСБ заявило о возбуждении уголовного дела по факту призывов к вооруженному мятежу.
Путин также обратился к вагнеровцам. Он назвал все это предательством и "ударом в спину".
А теперь коротко о том, что произошло в РФ к данному часу:
- На обращение Путина ответил Пригожин. Он заявил, "Мы – патриоты своей родины. Мы воевали и воюем – все бойцы ЧВК "Вагнер", и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или ещё кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии".
- Президенты Казахстана и России переговорили по телефону. Токаев про ситуацию с мятежом сказал, что "это внутреннее дело России".
- Колонну ЧВК «Вагнер» зафиксировали в Липецкой области. Это подтвердил губернатор Липецкой области Артамонов.
- В Ростов выехали бойцы подразделения "Ахмат" и говорят, что они уже подъезжают к городу.
- Президент РФ подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления.
- В России резко подорожал доллар и евро.
- В Казахстане тоже повысился курс доллара и евро и немного упал рубль.
- Мэр Москвы Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем в столице России.
- У штаба Южного военного округа в Ростове прозвучало несколько выстрелов.
- Ак орда заявила, что утром 25 июня Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности по ситуации в России.