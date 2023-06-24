Вооруженный мятеж в России: что известно к этому часу

Колонна ЧВК "Вагнер" находится уже на территории Липецкой области, что в 400 км от Москвы.

В ночь на 24 июня в Ростов-на-Дону прибыла колонна ЧВК "Вагнер". Руководитель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что по тыловым лагерям ЧВК были нанесены ракетные удары, «погибло огромное количество наших бойцов».

«Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», — сказал он в голосовом сообщении, опубликованным его пресс-службой. В произошедшем он обвинил министерство обороны.

Последние распространили сообщение о том, что информация о ракетных ударах – провокация.

ФСБ заявило о возбуждении уголовного дела по факту призывов к вооруженному мятежу.

Путин также обратился к вагнеровцам. Он назвал все это предательством и "ударом в спину".

А теперь коротко о том, что произошло в РФ к данному часу: