Четыре автомобиля столкнулись в Уральске

С места аварии в больницу забрали четверых детей и беременную женщину.

ДТП произошло сегодня, 24 июня, около 16:30 на пересечении улицы Брусиловского и Саратовской трассы в Зачаганске. Там столкнулись четыре автомобиля: "Дэу Нексия, "Лада Ларгус", "Шкода" и "Лада Приора".

Как именно произошла авария неизвестно. Один автомобиль лежит на боку.

На месте работают медики и полицейские.

По словам очевидцев, с места ДТП на скорой помощи увезли 4 детей и беременную женщину.

Другие подробности выясняются.