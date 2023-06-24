Акции всех российских компаний рухнули после начала конфликта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Минобороны, передает 161.ru.



Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро — 100 рублей. Самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

Между тем, инвестиционный банкир, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рекомендует беречь психику, верить только официальным сообщениям и не поддаваться панике. Эксперт отметил, что в случае перебоев с интернетом могут отключиться некоторые приложения банков. Стоит проверить, достаточно ли у вас на руках наличности.



— Не повторяйте ошибок марта 2022-го, — добавил он. — Что с рублем? В некоторых банках курс рубля доходит до 95 рублей за доллар. Стейблкоины (криптовалюта. — Прим. ред.) на некоторых площадках торгуются до 120 рублей за доллар. Не думаю, что имеет смысл заниматься спекуляцией по этому направлению.



По словам Когана, не стоит скупать валюту по завышенной цене сейчас. То же самое касается и акций.



Как сообщают СМИ, в магазинах Ростова возникли очереди. Люди в основном разбирают хлеб.

Между тем, ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в регионе имеется недельный запас продуктов.

