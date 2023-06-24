По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, около 01:15 24 июня оператор 102 получил сообщение о том, что жительница города не смогла войти в один из многоквартирных домов микрорайона Авангард-2.

Прибывшие полицейские выяснили, что во дворе указанного дома неизвестный гражданин натравил собаку породы "Стаффорд" на гражданку и ее знакомого, в результате чего собака укусила руку гражданину 1992 года рождения. Позже владелец собаки натравил собаку на полицейских, чтобы скрыться с места происшествия. Совместно с сотрудниками автопатрулирования, прибывшими на помощь патрульному посту, в соответствии со статьей 61 ч.6 Закона РК "О правоохранительных органах", с применением специальных средств была обезврежена собака, - рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив при этом, что собака жива.



Медосвидетельствование показало, что 32-летний владелец пса находится в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

К слову, медпомощь также понадобилась сотруднику полиции, который получил травму лица в результате нападения собаки и получил медицинскую помощь.