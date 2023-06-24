Это внутреннее дело России: президент Казахстана переговорил с главой РФ

Состоялся телефонный разговор глав двух стран.

Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране, сообщает Акорда.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.



Как сообщается на сайте, президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.