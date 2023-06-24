Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов поздравил сотрудников государственной службы с профессиональным праздником и вручил отличившимся награды.

— Позвольте поздравить всех вас с профессиональным праздником, — сказал Бакытжан Нарымбетов. — Желаю всем вам больших успехов на государственной службе, чтобы ваша работа приносила вам чувство удовлетворения, а все жители нашей области давали ей высокую оценку. Пусть ваши семьи будут счастливы, все родные и близкие здоровы! Всего вам наилучшего! 13 самых ответственных среди госслужащих в праздничный день были награждены благодарственными письмами от акима области. Среди награжденных начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района Алибек Бакиров, главный специалист Жангалинского районного отдела образования Лаура Имашева, ведущий специалист аппарата акима Теректинского района Богдановского сельского округа Наталья Хрокалова и другие.

III место заняла администрация Западно-Казахстанской области,

второе место – команда администрации города Уральска,

первое место – команда администрации Бурлинского района.

3 место присудили семье Масалимовых Агентства стратегического планирования и реформ управления Национального бюро статистики по ЗКО;

2 место – семье Мырзагалиевых Сырымской районной администрации;

1 место – семье Шариповых Администрации Теректинского района.

— Во все времена у государственного служащего всегда должны быть определенные ценности — честность, порядочность, служение своей стране и своему народу. Акимом я работаю третий год, и за это время я много чего хорошего сделала для жителей села. На берегу реки 1-я Чижа разбили яблоневый сад, отдаю должное внимание благоустройству села, открыли семейную зону отдыха, – поделилась награжденная Галиева. — Мне бы хотелось, чтобы наши государственные служащие всегда были достойны, честно работали, не вызывая у населения неприятных вопросов.

Среди госслужащих много молодёжи, которая приглашается активно участвовать в конкурсах на занятие вакантных мест, чтобы можно было выявить лучших, компетентных, соответствующих должностям людей.Также были награждены команды победителей областной спартакиады среди госслужащих:Победителями интеллектуальной игры «Конкурс знаний» стала команда «Карашиганак» администрации Бурлинского района. В номинации «Лучший игрок» номинирован главный специалист отдела западной статистики Национального бюро статистики Агентства стратегического планирования и реформ Данияр Зинолла. Отметили и победителей эстафеты среди семей госслужащих «Моя семья – мой дом, моя семья – моя опора»:Ряд госслужащих приняли участие в традиционном областном конкурсе на знание казахского языка «Ана тілім – арым» и заняли призовые места. Начальник управления Агентства по делам государственной службы РК по ЗКО Мурат Байсалов вручил нагрудный знак «Лучший государственный служащий» начальнику отдела координации занятости и социальных программ Бурлинского района ЗКО Ольге Басимовой, председателю Агентства по делам государственной службы РК Дархану Жазыкбаеву и другим. Аким Амангельдинского сельского округа Таскалинского района Саягуль Галиева по итогам конкурса признана «Лучшим акимом села» областного уровня.Кроме того молодые сотрудники: ведущий специалист отдела администрирования юридических лиц департамента государственных доходов по городу Уральску Мирас Танабаев и ведущий специалист отдела учета, анализа, правовой и организационной работы Управления государственных доходов по Бурлинскому району Мадина Султанова произнесли Присягу госслужащего на государственном языке.