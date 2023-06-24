Сегодня, 24 июня, в Телеграм-канале Кремля было опубликовано видео-выступление Владимира Путина. Он обратился к "тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооруженного мятежа".

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности".

"А то, с чем мы столкнулись - это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене".

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это".

Между тем, сообщается, что в нескольких регионах России введен режим контртеррористической операции.