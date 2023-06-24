Темирлана Колбая, а также руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Каймена Есендиярова, прибывшего в район в рамках рабочего визита.



Еркебулан Ихсанов поздравил Темирлана от имени всех жителей района и выразил уверенность в его будущем триумфе на Всемирных играх единоборств. В свою очередь, Темирлан получил благодарственное письмо от акимата района и сертификат на сумму 1 000 000 тенге от спонсоров, выразивших свою поддержку.



Каймен Есенаманович, руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО, рассказал о развитии спорта в районе и провел обсуждение планов на будущее. Он выразил свою поддержку и пожелал Темирлану достойной защиты нашего флага на Всемирных играх единоборств, которые пройдут в разных городах Саудовской Аравии.



Визит Темирлана Колбая и Каймена Есендиярова в район стал важным событием, подчеркивающим значимость спорта и достижений спортсменов. Местные жители и органы власти гордятся успехами своих спортсменов и ожидают новых побед в будущем.